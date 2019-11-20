Лавров заявил о практическом завершении отвода группировок курдов в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на севере Сирии практически завершен отвод вооруженных курдских формирований, они могли остаться в отдельных районах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лавров напомнил о том, Россия и Турция договорились об отводе подразделения SDF вместе с вооружениями на 30 км от турецко-сирийской границы, меморандум также одобрил президент Сирии Башар Асад.
По его словам, российская сторона вступила в диалог с представителями курдов, в том числе с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) для скорой реализации плана.
«Практически отвод вооруженных людей завершен, есть, может быть, какие-то отдельные районы, где до конца надо довести дело», — подчеркнул глава МИД России.
Он также отметил, что теперь самое важное, чтобы курды из «Сирийских демократических сил» были последовательны.
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