Экс-секретарь СНБО Украины пояснил шуточное предложение Виндману возглавить минобороны

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что предложение сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александеру Виндману возглавить украинское минобороны было шуткой, перадает ТАСС.

Он отметил, что в контексте их беседы с Виндманом это предложение воспринималось как шутка.

«У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми, — добавил он.

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