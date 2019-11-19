В Пентагоне сочли политику Трампа в Сирии помощью ИГ

Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из зоны проведения военной операции Турции в Сирии помогло «Исламскому государству» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Разведывательного управления министерства обороны США.

В докладе говорится, что террористическая организация «Исламское государство» воспользовалась сокращением военного присутствия США для восстановления ресурсов и возможностей.

В документе также отмечается, что без контртеррористического давления со стороны США террористы смогут оказать поддержку своим сетям и филиалам на Западе.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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