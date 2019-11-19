Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
По некоторым данным, ракеты были выпущены с территории Сирии.
Отмечается, что все четыре снаряды были перехвачены в небе израильскими системами ПВО.
Уточняется, что несколькими часами ранее в зоне Голанских высот сработала сирена воздушной тревоги.
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