Лукашенко исключил появление в Польше танков России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил появление совместно с белорусскими российских танков в Польше в рамках созданного военного альянса. Об этом сообщает БелТа.

Белорусский лидер подчеркнул, что стана никогда не будет создавать военную угрозу для других стран. Лукашенко рассказал, что тема возможного появления танков в рамках военного альянса с Россией обсуждалась в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут — и асимметричные ответы на их действия», — подытожил Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия открыта для сотрудничества с польскими властями. Однако, по мнению главы Белоруссии, Польша иногда «пляшет под дудку» Евросоюза и США.

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