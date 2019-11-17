Украинские корабли провели под Крымским мостом

Задержанные год назад украинские корабли покинули стоянку в Керчи и прошли под арками Крымского моста, сообщает РИА «Новости».

Как сообщил источник агентства в силовых структурах Крыма, катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» вышли из Керчи около полудня 17 ноября, их сопровождают российские корабли.

На данный момент суда прошли под арками Крымского моста и направляются в сторону Черного моря. Местом передачи кораблей украинской стороне могут стать нейтральные воды у мыса Таханкут на западе полуострова.

Три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение границы России и отказ подчиняться требованиям российских властей.

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