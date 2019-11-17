РФ и Саудовская Аравия пытаются договориться об условиях поставок С-400

Подписанный российской стороной и Саудовской Аравией контракт о поставке ЗРК С-400 обсуждается. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

По ее словам, контракт был подписал сторонами еще в 2017 году. В настоящее время страны активно обсуждают детали начала поставок российский С-400.

Воробьева отметила, что в покупке С-400 заинтересованы многие страны Ближнего Востока. Они даже называют российские С-400 лучшей в мире системой ПВО.

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