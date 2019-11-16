Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» зашел в порт Тартус (Сирия) после учений в Средиземном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Как отмечается, в порт также прибыли морской буксир »Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

Известно, что это второй по счету заход в Тартус за время дальнего похода.

По данным Балтфлота, накануне отряд кораблей отрабатывал учебно-боевые задачи в Средиземном море, в том числе задачи противовоздушной обороны и поиски подводных лодок условного противника.

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