Рассекречен приказ о создании первой отечественной крылатой ракеты

Государственная компания Росатом впервые показала отданный в 1995 году приказ о создании первой отечественной крылатой ракеты П-5.

Архивный документ, который почти 25 лет находился под графой «совершенно секретно», теперь — в общем доступе.

В приказе говорится, что Совет министров СССР утвердил мероприятия для обеспечения работ по создания самолета-снаряда системы «П-5».

Документ обязал до 8 сентября выдать на специальную боевую часть технические требования к боевой части системы «П-5» и ее использованию.

Стоит отметить, что указ подписан замминистра среднего машиностроения В. Ванниковым. Росатом рассекретил эти данные к 75-летию атомной отрасли, которая будет в 2020 году.

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