Взрывы произошли на военном арсенале в Харьковской области
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На Украине произошли взрывы на Балаклейском военном арсенале, сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, на территории проходят мероприятия по уничтожению боеприпасов.
Очевидцы утверждают, что слышали около 20 взрывов.
Также сообщается, что на арсенал не пустили прибывших спасателей, которым пришлось разместиться в соседнем районе.
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