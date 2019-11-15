Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В видео военнослужащие высаживаются, приземлившись на аэродроме десантно-штурмовых Ми-35. Также в ролике показаны личные вещи и инвентарь, которые были оставлены военными США и помещения базы – казарма, тренажерный зал.

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