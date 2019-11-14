Турция строит военную базу в сирийском Рас эль-Айн

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Турция приступила к строительству военной базы в городе Рас эль-Айн на северо-востоке Турции. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

«Турецкие силы начинают строительство своей военной базы в деревне аль-Хавас в южном пригороде Рас эль-Айна (на северо-востоке Сирии)», — говорится в сообщении.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны и борьбы с организацией «Рабочая партия Курдистана» (запрещена в Турции).

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