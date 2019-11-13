Трамп предложил Эрдогану $100 млрд и «обходной путь» по санкциям из-за С-400

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку и «обходной путь» разрешения ситуации с обещанными из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 санкциями. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что сумма торговой сделки составляет $100 млрд. Письмо с условиями сделки было направлено турецкому президенту на прошлой неделе.

По данным издания, часть законодателей в палате представителей США останутся недовольными таким предложением американского лидера, поскольку они поддержали введение санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

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