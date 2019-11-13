Дания оценила «арктический кулак» России

Датское издание Berlingske рассказало об усилении Россией влияния в Арктике с помощью новейшего ледокола «Иван Папанин».

По мнению автора материала, ледокол, который он называет «арктическим кулаком», оснащен новейшим вооружением и способен вести огонь по морским и наземным целям.

Отмечается, что длина судна составляет 114 м., а водоизмещение — 8,5 тыс. т. Также «Иван Папанин» получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр» с дальностью поражения свыше 200 км.

Журналист указывает на то, что Дания в свою очередь отстает в освоении региона, используя корабли 30-летней давности.

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