Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе

Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.

Вакарчук отметил, что самым простым вариантом будет начало военной операции. Он добавил, что в настоящее время такой вариант невозможен, но призвал ВСУ быть к этому готовыми.

Вторым вариантом, по его мнению, является выполнение Минских соглашений, что может привести к потере суверенитета, так как они якобы навязаны Россией.

Еще одним вариантом Вакарчук назвал включение «турбо-режима» в дипломатии, который позволит усилить украинскую армию и экономику и затем вернуть территории.

По мнению Вакарчука, последний вариант на данный момент кажется самым реалистичным.