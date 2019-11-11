Киев заявил о разведении сил в Петровском

close
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов... Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов...
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев заявил, что в районе Петровского завершилась операция по разведению сил и средств. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что теперь предстоит вторая фаза разведения — разминирование. Ее планируют начать во вторник, 12 ноября.

Уточняется, что ОБСЕ проведут верификацию разведения с помощью квадрокоптера и других средств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В ЛНР сообщили о провокации украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

В Госдуме оценили разведение сил в Петровском