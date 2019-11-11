Киев заявил о разведении сил в Петровском
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Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев заявил, что в районе Петровского завершилась операция по разведению сил и средств. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что теперь предстоит вторая фаза разведения — разминирование. Ее планируют начать во вторник, 12 ноября.
Уточняется, что ОБСЕ проведут верификацию разведения с помощью квадрокоптера и других средств.
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