Киев заявил о разведении сил в Петровском

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев заявил, что в районе Петровского завершилась операция по разведению сил и средств. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что теперь предстоит вторая фаза разведения — разминирование. Ее планируют начать во вторник, 12 ноября.

Уточняется, что ОБСЕ проведут верификацию разведения с помощью квадрокоптера и других средств.

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