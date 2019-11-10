В Госдуме оценили вероятность полного уничтожения ИГ в Афганистане

Член комиссии Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление экс-министра внутренних дел Афганистана Масуда Андараби о победе над «Исламским государством» (организация запрещена в России – Газета.Ru). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Морозова, полное уничтожение формирований террористической организации на территории Афганистана маловероятно, так как местные власти «еще довольно слабые» в плане борьбы с террористами.

При этом политик отметил, что Россия заинтересована в скорейшей ликвидации формирований ИГ в Афганистане, так как их представители могут через Таджикистан попадать на территорию РФ.

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