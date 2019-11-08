Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября
Процедура разведения сил и средств в поселке Петровское в Донбассе запланирована на 9 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Как отмечается, разведение начнется в 12.00 по киевскому времени (13.00 мск).
Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко сообщил, что практическое разведение сил и средств будет длится три дня, после будут проходить поиски минно-взрывных ограждений для их дальнейшего уничтожения.
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