Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия ради безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу взять на себя ответственность и преодолеть разногласия по различным вопросам, чтобы обеспечить единство, необходимое для обеспечения коллективной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом Столтенберг заявил, выступая в исследовательском центре в Германии.

Он подчеркнул, что многие сейчас говорят о разногласиях между союзниками по вопросам торговли, энергетики, климатa и по ситуации на северо-востоке Сирии.

Однако, как утверждает генсек НАТО, расхождения в позициях между «29 демократиями нормальны».

По его мнению, консенсус не всегда прост, однако единство необходимо союзникам по альянсу для обеспечения собственной коллективной безопасности.

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