Эксперт рассказал о специфике войн будущего
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Командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев заявил, что война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев. Об этом он рассказал в своем интервью для издания «Красная звезда».
По его словам, вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться также высокой технологичностью.
«Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет», — сказал Чеботарев.
Кроме того, генерал-майор отметил, что при обучении войск объединения ВВО в настоящее время используются новые формы и методы.
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