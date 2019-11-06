При нападении на погранзаставу в Таджикистане ликвидированы 15 боевиков
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В ночь на среду, 6 ноября, на погранзаставу на таджикско-узбекской границе напала вооруженная группа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Как стало известно, нападение совершили двадцать боевиков в масках.
Сообщается, что ими была атакована застава №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад», расположенная в 60 км к западу от Душанбе.
В результате вооруженного столкновения 15 членов группы были убиты, а оставшиеся пять — взяты в плен.
Также в перестрелке погибли один милиционер и пограничник.
На месте случившегося работает оперативно-следственная группа.
По факту инцидента начато расследование.