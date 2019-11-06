При нападении на погранзаставу в Таджикистане ликвидированы 15 боевиков

В ночь на среду, 6 ноября, на погранзаставу на таджикско-узбекской границе напала вооруженная группа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Как стало известно, нападение совершили двадцать боевиков в масках.

Сообщается, что ими была атакована застава №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад», расположенная в 60 км к западу от Душанбе.

В результате вооруженного столкновения 15 членов группы были убиты, а оставшиеся пять — взяты в плен.

Также в перестрелке погибли один милиционер и пограничник.

На месте случившегося работает оперативно-следственная группа.

По факту инцидента начато расследование.