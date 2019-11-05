Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Как стало известно, Расмия Авад была поймана вместе с мужем и невесткой.

Турецкие власти рассчитывают получить от нее важную информацию о внутренней ситуации в группировке.

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