Названа новая дата отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины Владимир Кравченко во время брифинга назвал новую дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом сообщает «112.ua».
Кравченко рассказал, что в ОБСЕ уже было направлено соответствующее письмо, согласно которому разведение сил должно состояться 8 ноября.
Главным условием для отвода сил остается сохранение режима тишины. Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский рассказал о том, что последние обстрелы были зафиксированы 29 и 30 октября.
Так 7 ноября должно состояться подтверждение семидневного режима тишины, а 8 ноября — практическое разведение войск.
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