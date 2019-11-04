Названа новая дата отвода сил в Петровском

Командующий операцией Объединенных сил Украины Владимир Кравченко во время брифинга назвал новую дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе. Об этом сообщает «112.ua».

Кравченко рассказал, что в ОБСЕ уже было направлено соответствующее письмо, согласно которому разведение сил должно состояться 8 ноября.

Главным условием для отвода сил остается сохранение режима тишины. Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский рассказал о том, что последние обстрелы были зафиксированы 29 и 30 октября.

Так 7 ноября должно состояться подтверждение семидневного режима тишины, а 8 ноября — практическое разведение войск.

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