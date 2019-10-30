Россия ввела в эксплуатацию загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
Россия развернула горизонтальные радиолокаторы «Подсолнух» по обнаружению кораблей и воздушных объектов на Каспии, Дальнем Востоке и Балтике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров.
«Они уже находятся в эксплуатации», — сообщил Кирилл Макаров, который занимался разработкой этих станций.
Характеристики данных радиолокаторов для российской армии засекречены. Но известно, что «Подсолнух-Э» (для экспорта) предназначена для обеспечения безопасности прибрежного государства посредством разведки обстановки в воздухе и на воде в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны.
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