МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии
Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Зариф отметил, что иранские войска прибыли на сирийские территории по приглашению властей страны, поэтому будут находится в САР до тех пор, пока «сирийское правительство позволит».
Глава МИД Турции подчеркнул, что войска Турции будут пребывать в Сирии пока страна не станет достаточно способной защитить свои территории и не сможет ликвидировать террористические организации.
«Это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны», — добавил Чавушоглу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — «Золотое звено»: что Иран делает в Сирии
— Лавров и Зариф обсудили военную операцию Турции в Сирии