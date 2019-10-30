МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии

Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зариф отметил, что иранские войска прибыли на сирийские территории по приглашению властей страны, поэтому будут находится в САР до тех пор, пока «сирийское правительство позволит».

Глава МИД Турции подчеркнул, что войска Турции будут пребывать в Сирии пока страна не станет достаточно способной защитить свои территории и не сможет ликвидировать террористические организации.

«Это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны», — добавил Чавушоглу.

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