Власти Чечни вернут пропавших в Сирии россиянок

Власти Чечни занимаются возвращением в Россию жен боевиков, которые пропали в Сирии. Об этом сообщает принадежащаее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримова.

Каримов заявил, что руководство Чечни предметно работает над этим вопросом.

При этом он отметил, что сначала нужно узнать, живы ли они. Кроме того, по его словам, после этого нужно установить с ними контакт.

Каримов сообщил, что это может быть сложно, так как Сирия является «крупной страной с нарушенными коммуникациями».

Он также подчеркнул, что власти республики предпримут все необходимые меры для возвращения в Россиию женщин и детей, «которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию».

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