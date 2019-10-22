Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

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Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы. Об этом написано в Twitter представительства.

Как стало известно, НАТО закупит 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей, а также обмундирование для холодной погоды для проведения операций при -40°C. Альянс уже подал соответствующие заявки.

«Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО?, — задались вопросом в постпредстве.

Как отмечается в посте в соцсети, Североатлантическому альянсу посоветовали закупить книги по истории про Вторую мировую войну. Например, было предложено приобрести литературу про Сталинград.