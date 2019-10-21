Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции. Об этом сообщает CNBC.

Он добавил, что такие решения будут рассматриваться в случае необходимости.

Госсекретарь также подчеркнул, что американские власти предпочитают «мир войне».

«Мы предпочитаем мир войне», — сказал Помпео.

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