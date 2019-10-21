Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченская республика готова предоставить сирийским террористам места на кладбище. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

Он отметил, что Чечня будет делать все для того, чтобы обезопасить российские регионы. Кадыров рассказал, что в республике уже созданы специальные отряды для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По его словам, если террористы из Сирии захотят прийти на Северный Кавказ, то им дадут отпор.

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище – это еще неизвестно», — в шутку сказал Кадыров.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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