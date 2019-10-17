Военные США ударили по Сирии

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Американские военные нанесли удар по северной части Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, два самолета США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления.

Источники утверждают, что склад был уничтожен после того, как 16 октября весь личный состав его покинул.

США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать военные американские ресурсы, добавил источник.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

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