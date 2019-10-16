Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.

По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты.

В 2014 году Ракка была захвачен «Исламским государством» (организация запрещена в России). До 2017 года город контролировался террористами. Он был освобожден в результате продолжительной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке международной коалиции, однако массированные бомбардировки и действия курдских формирований привели к разрушению города.

МИД Сирии оценивает действия коалиции при освобождении города от террористов как геноцид.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России/

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