Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты.
В 2014 году Ракка была захвачен «Исламским государством» (организация запрещена в России). До 2017 года город контролировался террористами. Он был освобожден в результате продолжительной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке международной коалиции, однако массированные бомбардировки и действия курдских формирований привели к разрушению города.
МИД Сирии оценивает действия коалиции при освобождении города от террористов как геноцид.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России/
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