Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ

Американские военные ограничивают возможность продвижения правительственных сил Сирии, которые были направлены для противодействия Турции, на север страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сирийские военные пытаются пройти к городу Манбидж.

По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.

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