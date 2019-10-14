Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
close
Американские военные ограничивают возможность продвижения правительственных сил Сирии, которые были направлены для противодействия Турции, на север страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что сирийские военные пытаются пройти к городу Манбидж.
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дамаск направил армию на север Сирии для противодействия силам Турции
— «Если США не способны»: курды готовы просить защиты от Турции у России
— Глава Пентагона сообщил о крупном выводе войск США из Сирии