CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
«Сирийские демократические силы» намерены просить защиты от Турции у России. Об этом сообщает CNN.
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Он также отметил, что его организация не стремится к отделению и уважает территориальную целостность Сирии. Абди добавил, что у него нет враждебных намерений по отношению к Турции, и что он хочет договориться.
Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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