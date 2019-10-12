Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Как стало известно, в американском проекте документа действия турецкой стороны называют вторжением. Кроме того, Анкару просят перестать осуществлять военную операцию в Сирии.

В свою очередь Россия выступила против проекта заявления, так как он не соответствует позиции Москвы.

В российском МИД отметили, что мир и стабильность в районах, где проводится операция, могут быть обеспечены только через «результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами».

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