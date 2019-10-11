Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В американском военном ведомстве добавили, что Эспер решительно призвал Турцию прекратить военные действия, тем самым увеличив шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и странами-партнерами общего способа деэскалации ситуации, до того, как она станет непоправимой.

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