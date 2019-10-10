Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
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Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным телеграм-канала Baza, на борту было 17 человек. При заходе на посадку по неизвестной причине у самолета не вышли шасси. Отмечается, что он произвел «на брюхе», однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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