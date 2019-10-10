В Госдуме обвинили правительство в игнорировании по вопросам армии

В Комитете Государственной думы по обороне заявили, что правительство игнорирует рекомендации относительно поддержки потребностей армии. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Члены комитета считают, что кабмин не принимает в расчет рекомендации по повышению заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

«Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей... практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией...», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, продолжительность данной ситуации может привести к росту очередей на жилье среди военнослужащих.

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