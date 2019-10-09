Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии
close
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
Стоит отметить, что до этого турецкий лидер уже предупреждал, что Турция скоро начнет операцию в Сирии.
«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха», — говорил Эрдоган.
По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется — «Источник мира».
«Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», — подчеркнул Эрдоган.
Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
— Путин обсудил с Эрдоганом кризис в Сирии