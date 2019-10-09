Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что до этого турецкий лидер уже предупреждал, что Турция скоро начнет операцию в Сирии.

«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха», — говорил Эрдоган.

По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется — «Источник мира».

«Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», — подчеркнул Эрдоган.

Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.

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