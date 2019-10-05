В России посчитали, сколько времени нужно на ответное решение при ядерном ударе

Начальник штаба 15-й армии ВКС России Анатолий Нестечук рассказал, какое время нужно для решения об ответном ядерном ударе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у руководства будет время для решения о встречном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заметит летящую межконтинентальную баллистическую ракету.

При этом подлетное время зависит от многих факторов, отметил эксперт, включая направления, откуда выпущена ракета.

Нестечук подчеркнул, что «времени очень достаточно».

«Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — заявил начальник штаба.

Ранее США запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, которая может нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения.