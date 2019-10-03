В США назвали самый мощный российский самолет

Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

По данным издания, модель способна вместить несколько боевых машин десанта (БМД) и личный состав.

Кроме того, самолет может принять на борт тяжелые БМД-4.

Также, отмечается, что у него имеется 23-миллиметровая авиационная пушка для борьбы с истребителями противника.

Американские журналисты отметили, что в ближайшем будущем не появится самолета, который бы превзошел Ил-76 по характеристикам.