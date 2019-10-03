КНДР подтвердила пуск нового типа ракеты
КНДР подтвердила испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки, передает РИА «Новости».
Как уточнили власти страны, академия оборонной науки республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря.
Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что КНДР в среду, 2 октября, запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.
Согласно полученным данным, одна из ракет упала в Японском море в районе префектуры Симанэ.