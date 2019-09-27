Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой

Российский военный архив получит электронные копии документов около 500 тысяч советских военнопленных периода Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, из них государство сделает базу данных онлайн.

Уточняется, что соглашение о создании такой базы было подписано между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Директор российского архива подчеркнул, что соглашение даст возможность приобрести России документы на «примерно 500 тысяч военнопленных».

Ранее премьер Словакии напомнил о вкладе советской армии в освобождение страны.