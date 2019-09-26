Сейм Латвии назвал Россию главной угрозой для республики
Сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, согласно которой главной угрозой безопасности этой страны является Россия. Об этом сообщает сайт латвийского парламента.
По информации, заключенной в соответствующем документе, наибольшую угрозу для Латвии представляют российские спецслужбы.
Там уточняется, что они систематически работают над получением сведений о важнейших аспектах внутренней и внешней политики Латвии, используя для этого методы кибератак и информационного воздействия.
В документе также указано, что спецслужбы России следят за развитием социальных процессов и общественного настроения в республике.
Еще в принятой концепции отмечается, что российскую сторону интересует оборонный потенциал Латвии и безопасность внешних границ этого государства.