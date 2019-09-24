Трамп намеревается прекратить «бесконечные войны»

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона не хочет вести «бесконечные войны». Об этом он сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН, передает РИА «Новости».

Трамп отметил, что американская сторона хочет гармонии в мире. По его словам, цель страны — не продолжать «бесконечные войны».

«По всему миру мы посылаем ясный сигнал... цель Штатов — гармония», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал условия дружбы с Ираном.

Также до этого стало известно, что Трампа ограничили в праве начать войну с Ираном.