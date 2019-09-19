НАТО теряет превосходство над Россией, заявили в Пентагоне

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Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, 2017 год Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, 2017 год
Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, 2017 год
Yuri Gripas/Reuters

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией в последние годы. Об этом сообщает сайт Пентагона.

По его словам, главы министерств обороны стран Североатлантического альянса считают, что Россия входит в число конкурентов в военной сфере.

Генерал подчеркнул, что НАТО теряет свои преимущества перед Россией.

Данфорд также сообщил, что на встрече министров обороны Североатлантического альянса, прошедшей с 13 по 15 сентября, обсуждалась общая концепция НАТО по обороне, сдерживанию и операциям.

Генерал отметил по ее итогам, что НАТО предпринимает совместные усилия для наращивания военного потенциала.

Ранее Данфорд назвал Россию одним из главных соперников США в космоме.