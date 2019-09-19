НАТО теряет превосходство над Россией, заявили в Пентагоне
Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией в последние годы. Об этом сообщает сайт Пентагона.
По его словам, главы министерств обороны стран Североатлантического альянса считают, что Россия входит в число конкурентов в военной сфере.
Генерал подчеркнул, что НАТО теряет свои преимущества перед Россией.
Данфорд также сообщил, что на встрече министров обороны Североатлантического альянса, прошедшей с 13 по 15 сентября, обсуждалась общая концепция НАТО по обороне, сдерживанию и операциям.
Генерал отметил по ее итогам, что НАТО предпринимает совместные усилия для наращивания военного потенциала.
Ранее Данфорд назвал Россию одним из главных соперников США в космоме.