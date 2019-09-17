США привели в боевую готовность войска

Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, американская сторона пошла на этот шаг после атак нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Также Пенс рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. Также в это время президент США Дональд Трамп обдумывает дальнейший курс действий.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Ранее в ЕС рассказали о выборе стороны в случае войны США и России.