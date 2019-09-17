БТР сбил двух сотрудников Росгвардии

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Кирилл Каллинико/РИА «Новости»

Бронетранспортер (БТР) насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области, передает ТАСС.

Об этом сообщили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

По предварительной информации, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

Подробности произошедшего не приводятся.