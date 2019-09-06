Пентагон призвал Запад помешать России подорвать международный порядок
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Глава Пентагона США Марк Эспер призвал Запад помешать попыткам России подорвать международный порядок. Об этом сообщает AP.
По его словам, западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок.
Он также отметил, что эти государства оказывают влияние на решения других стран в области экономики, безопасности и дипломатии.
«Всем, кому интересно, как будет выглядеть мир, в котором доминирует Пекин, я бы предложил взглянуть на то, как они обращаются с собственным народом внутри своих границ», — пояснил Эспер.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве.