Пентагон призвал Запад помешать России подорвать международный порядок

Глава Пентагона США Марк Эспер призвал Запад помешать попыткам России подорвать международный порядок. Об этом сообщает AP.

По его словам, западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок.

Он также отметил, что эти государства оказывают влияние на решения других стран в области экономики, безопасности и дипломатии.

«Всем, кому интересно, как будет выглядеть мир, в котором доминирует Пекин, я бы предложил взглянуть на то, как они обращаются с собственным народом внутри своих границ», — пояснил Эспер.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве.