США намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету средней дальности до конца года

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Первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер проинформировал о намерении американской стороны испытать запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракету, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, речь идет об испытании баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.

«Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», — сказал Суфер.

Ранее в США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет. Партнеры американской стороны среди разработчиков заявили о том, что перепрограммирование высокоточных ракет приведет к тому, что их возможности выйдут за рамки ДРСМД. Это возможно осуществить в ближайшем будущем.