В Эстонии обнаружена секретная база США, сообщают СМИ

В Эстонии обнаружена секретная база для подготовки сил спецназа США, которая действует с 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Эстонской телерадиовещательной корпорации ERR.

Отмечается, что впервые соответствующие предположения появились, когда один из журналистов в документах минобороны США нашел строку о выделении Соединенными Штатами Эстонии $15,7 млн на нужды специфического объекта. Эти деньги нужны якобы для создания тренировочного лагеря.

Сообщается, что журналист вел полугодовые переговоры, чтобы оказаться на секретной базе. Однако ее месторасположение и размеры держатся в секрете.

По данным источника, на создание в Эстонии американского подразделения США сподвигло присоединение Крыма к России.